منذ اليوم الأول.. تقدم 84 متطلعًا للترشح بالدوائر الفردية لانتخابات النواب ببني سويف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
تقدم 10 متطلعين للترشح لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الفردية الاربعة، اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد المتقدمون إلى 84 راغبًا في الترشح، منذ فتح باب قبول طلبات الترشح يوم الخميس الماضي 17 سبتمبر الجاري.

حيث تلقت اللجنة التي يترأسها رئيس محمكة بني سويف الابتدائية، اليوم الخميس، ثلاث 10 طلبات ترشح هم: ثروت يوسف الداعوري وأبوالخير جابر عبود ومحمد أحمد محمود ومحمد سيد زعزوع وسيد عبد الرحمن محمد، بالدائرة الأولى "مركز وبندر بني سويف" ومحمد فوزى الريدي وشعبان رمضان حسين، بالدائرة الثانية "الواسطى وناصر" ومحمد عبدالحميد كساب، بالدائرة الثالثة "بندر ومركز إهناسيا" وأبوجبل محمود احمد واسلام العرب محمد، بالدائرة الرابعة "ببا والفشن وسمسطا".

وكانت لجنة تقسيم الدوائر خصصت 16 مقعدًا لمحافظة بني سويف بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها "مركز وبندر بني سويف" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثانية مقرها "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين" والدائرة الثالثة مقرها "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" والدائرة الرابعة مقرها مراكز "ببا والفشن وسمسطا" ومخصص لها 3 مقاعد.

وخلال الأيام الماضية تلقت اللجنة 24 طلب للترشح بالدائرة الأولى و30 طلب ترشح بالدائرة الثانية، و6 راغبين في الترشح بالدائرة الثالثة، و24 طلب ترشح بالدائرة الرابعة، ليصل إجمالي عدد طلبات الترشح بالدوائر الفردية الـ4 إلى 84 طلب ترشح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف انتخابات النواب 2020

أخبار تهمك

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 20 ساعة

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله.. حصاد مشوار "فايلر" في 390 يومًا مع الأهلي (أرقام)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع باتريس كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

مرشح واحد في ثاني أيام التقدم لانتخابات الشيوخ ببني سويف

مرشحان على المقاعد الفردية في ثالث أيام التقدم لـ"الشيوخ" ببني سويف

في اليوم الرابع.. تقدم 3 مرشحين جدد لانتخابات الشيوخ ببني سويف

20 مرشحًا حتى الآن.. تقدم ضابط شرطة وطبيبة لإنتخابات الشيوخ ببني سويف

24 متقدمًا للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف

ننشر أسماء المرشحين على المقاعد الفردية في بني سويف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

06:15 م

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

06:20 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»