أخصائية تغذية تكشف أسباب ظهور الكرش عند الرجال (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:18 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك أنواع للكرش عند الرجال، فيهم الكرش السطحي والكرش الدهني، والكرش العضلي، مشيرة إلى أن الكرش الدهني عبارة عن الدهون التي تتركز من الخارج تحت الجلد مباشرة.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن كل كيلو دهون زيادة يؤثر على فقرات الظهر والركبة بشكل مباشر، بينما الدهون الداخلية تعتبر من أخطر الدهون للسمنة فى العالم كله لأنها تؤثر على جميع أعضاء الجسم بشكل عام.

وتابعت: "الدهون الداخلية تؤثر على الكبد ووظائفه وتعمل على تليفه وتضعف الجهاز المناعي وهي مشكلة يعاني منها الرجال على مستوى الوطن العربي، بينما علو البطن لدى النساء عادة يأتي بعد عمليات الولادة والرضاعة".

وأشارت إلى أن هناك عادات غذائية خاطئة لدى الرجال يواظب عليها كل يوم، حيث يتناول الأكل في الليل وخاصة السكريات والتي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، ناصحة الرجال بعدم الأكل نهائيًا في الليل مع التقليل في تناول السكريات بشكل عام سواء فى النهار أو الليل للحفاظ على صحته.

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قالت حنان البهي، الكاتبة والمدربة التحفيزية، إن أول الطريق لحل أي مشكلة هو أن يعرف الإنسان أنه في مشكلة، وتحتاج لحل.

ونصحت "البهي"، خلال تصريحات سابقة، المشاهدين بأخذ نفس بطريقة سليمة عند التعرض لمشكلة ما، مضيفة: "اتنفسوا بعمق من الأنف لمدة 4 ثواني، وخرجوا نفس من فمكم لمدة 4 ثواني"، منوهة بأنه يجب أن نؤدي هذا التمرين ونحن مقتنعين أنه سيهدىء أعصابنا.

وأضافت أن تمرين التنفس على المدى الطويل يقضي على "الكرش" والتوتر، والقلق، معلقا: "التمرين ده كله مزايا".

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