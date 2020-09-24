وكيل زراعة الفيوم يتفقد الجمعية الزراعية بقرية السليين بمركز سنورس



وشدد وكيل الزراعة، على مسئولى الجمعية بحسن معاملة المزارعين، وصرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة اللازمة لهم، للحصول على أعلى إنتاج من المحاصيل الزراعية.



وايضا بحسن معاملة المزارعين وتوعيتهم بالمستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي وعدم تحميلهم أي أعباء خلال تواجدهم بالجمعيات والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال.



وأضاف أنه جاري تدريب المهندسين المسئولين عن منظومة كارت الفلاح الذكي بجميع المراكز استعدادا لطرح الكارت الذكي بالجمعيات من خلال مهندسي الشركة المتخصصين في الإشراف على الكارت الذكي للفلاح وانه سيتم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج من خلال الكارت الذكي للفلاح.



وذلك للوصول لأعلي كفاءة ممكنه في استخدام الكارت الذكي قبل استخدامه حتى يتم تمكين الفلاح من استخدام الكارت وصرف مستلزماته دون مشاكل.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".



تفقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، الجمعية الزراعية بقرية السليين التابعة لمركز سنورس ويرافقه المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة لمتابعة أدائهم فى العمل وصرف الأسمدة للمزارعين.