سفارة المملكة في سنغافورة تحتفي باليوم الوطني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
واس
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أقامت سفارة المملكة في سنغافورة حفلًا بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين سعد بن صالح الصالح، وممثل حكومة جمهورية سنغافورة زكي محمد، وأعضاء السفارة والملحقية الثقافية ومنسوبي مكاتب أرامكو وسابك والخطوط السعودية في سنغافورة.

وفي سياق متصل، دأبت الإمارات سنويًا على الاحتفال بيوم السعودية الوطني؛ في 23 سبتمبر من كل عام، حيث تستعد اليوم لإحياء الذكرى التسعين لتأسيس المملكة، مؤكدة أن مشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة "تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، حيث تأتي مشاركة الإمارات في احتفالات السعودية هذا العام تحت شعار: (معًا - أبدًا)، في تأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة".

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

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اليوم الوطني السعودي المملكة العربية السعودية السعودية

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