خبير بالجماعات الإرهابية: الإخوان لم تكن يومًا جماعة سلمية منذ تأسيسها (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال سامح فايز، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن المواطن أدرك كيفية إثارة جماعة الإخوان الشائعات والأكاذيب من خلال القنوات الإخوانية والقطرية، مشيرًا إلى أنه تفاجئ اليوم من حديث فضائية الجزيرة القطرية عن استمرار التظاهرات لليوم الرابع على التوالي في عدد من المناطق من بينها المنطقة التي يعيش فيها، وهذا كذاب لم يحدث على الإطلاق.

وتابع "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الانشقاقات داحل الجماعة تنظيمية وليست فكرية، ولا يجب أن نراهن على هذه الانشقاقات في انتهاء هذه الجماعة، مشيرًا إلى أن الجماعة غير متقبلة فكرة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الجماعة بشكل شبه تام في مصر.

ولفت إلى أن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية أعترف خلال الأيام الأخيرة بأن شباب الإخوان هم من قاموا ببعض العمليات التخريبية في القاهرة بعد ثورة 320 يونيو بدافع وطني، وهذا الاعتراف لأول مرة يصدر من الجماعة، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية لم تكن يومًا جماعة سلمية منذ تأسيسها.




وضرب الشعب المصري، أروع الأمثال، في دحض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة، لهدم أمن واستقرار البلاد، بالدعوة للخروج في تظاهرات، ولكن دون استجابة، ليتصدر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، للسخرية من جماعات الإرهاب وقوى الشر.

ويقول المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، عبر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، "الإعلام القطري يعتقد من يقف خلفه بأنهم يستطيعون إشعال الأوضاع مجددًا ولا زالوا يعيشون أوهام الخراب ويحاولون إظهار الثورة المزعومة.. تحيا مصر وعاش السيسي وستبقى مصر عصية على مخططات قطر وإعلامها ومرتزقتها وتنظيم الإخوان الإرهابي".

وتابع "المصريون مع رئيسهم، ولن ننسى جميعًا وقوفك في وجه قوى الشر وإحباط مخططاتهم وإنقاذ مصر والوصول بها ٥الى بر الأمان وعملك لاستقرارها ومسيرتك في البناء والنماء".

"كالعادة الشعب المصري ضرب الإخوان على قفاهم، قمة الغباء إنك تفكر إنك ممكن تضحك علينا يا خروف منك له مفيش ثوره تاني في مصر"، حسب تغريدة أحمد الشرقاوي.

وسخر من دعوة الإخوان للتظاهر، بقوله "ثورة تايهة يا ولاد الحلال ثورة الخرفان لا يراها إلا الخونة رسالة لخرفان البنا.. الشعب المصري يقولكوا طز فيكم كلكم".

بينما يقول محمد صفا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، ها هى آيات عرابى تقول الحقيقة لا كان ولا هيكون عرضهم مصلحة شعب ولا دين، كل هدفهم إسقاط الجيش المصري اللي واقف أمام مخطاطتهم عرفتوا ليه بيكرهوا مصر.. عرفتوا ليه بيلعبوا بالمصريين.. اللى مش قادر اعرفه هو ازاى فى حد مصدقهم".

وفي ضوء دعوة جماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر الأحد الماضي في الشارع المصري، ضد النظام، لم يستجب الشعب الذي يؤمن برئيسه ووطنه، لكن قناة الجزيرة اعتادت الأكاذيب والشائعات حيث عرضت فيديو يزعم خروج مظاهرات في قرية الكداية بالجيزة، لكن الأهالي، أكدوا عدم وجود أي مظاهرات، وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن في ترويج الشائعات.

كما ادعت القناة الشيطانية، خروج مظاهرات في المحلة، إذ استعانت بفيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين في "ميدان الشون".

وكشف أهالي ميدان الشون بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، كذب الجماعات الإرهابية، بعدم وجود أي تظاهرات وأن الميدان خالي من المواطنين.

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