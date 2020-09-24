أزهري: اختزلنا الدين في العبادات وتركنا المعاملات (فيديو)

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قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي تم اختزاله فى العبادات فقط وتركنا المعاملات، مشيرًا إلى أن النبي عليه أفضل الصلاه والسلام قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري "بعافية" وليس على المستوى الذي نتمناه للمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين.



وأضاف "رضا"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن سبب تدهور المجتمع في المعاملات بين الناس تركها لبعض التيارات المنغلقة الدخيلة علينا والتي فهمت الدين الإسلامى فهمًا سطحيًا.



وتابع: "هذه التيارات المتشددة صدرت لنا خطاب الكراهية"، قائلا: "كلما كرهت المختلف كلما ازداد الإيمان واقتربت من الله"، مشيرًا إلى أنه كلما كرهت المختلف في العقيدة أصبحت الأفضل سواء رجل أو امرأة.



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ويقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:



- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.



- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.



- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.



- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.



- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.



- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.



- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.



- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.



يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

