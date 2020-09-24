بعد رحيله.. حصاد مشوار "فايلر" في 390 يومًا مع الأهلي (أرقام)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:28 م
فايلر
فايلر
علاء خليف
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أعلن النادي الأهلي توجيه الشكر للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذلك لمواطنه ديفيد سيزا المدرب العام المساعد، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق "مختار التتش" بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة، تكريمًا لهما عن الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر.

كما قررت إدارة الأهلي تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى نهاية الموسم بانتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم، ويعاونه عادل مصطفي وسامي قمصان، واستمرار ميشيل يانكون كمدرب لحراس مرمي الفريق.

أرقام السويسري رينيه فايلر مع الأهلي

تولي المدرب السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للأهلي في 31 أغسطس 2019، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الأحمر (390 يومًا)، قاد خلالهم الفريق في 42 مباراة بمختلف البطولات، حقق 32 انتصارا، 8 تعادلات، هزيمتين، سجل لاعبو الفريق تحت قيادته 88 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

- الدوري الممتاز:

خاض الفريق 29 مباراة، فاز في 24 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، خسر مباراة وحيدة، سجل اللاعبين 66 هدفا (أقوي هجوم)، واستقبلت شباكه 8 أهداف (أقوي دفاع)، وحصد 76 نقطة، وقاد الأهلي للتتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، والخامسة على التوالي.

- دوري أبطال إفريقيا:

خاض الأهلي بقيادة "فايلر" 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وصعد بالفريق لنصف نهائي البطولة القارية وسيواجه فريق الوداد المغربي أكتوبر المقبل.

- السوبر المصري:

توج المدرب السويسري بكأس السوبر المصري لموسم 2017 / 2018 مع الأهلي، بعدما قاد الفريق للفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 / 2 في سبتمبر 2019، بينما خسر لقب البطولة نفسها في نسخة موسم 2018 / 2019 أمام الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في فبراير الماضي.

- كأس مصر:

لعب الأهلي مباراة وحيدة مع المدرب السويسري في بطولة كأس مصر ضد فريق بني سويف في دور الـ32 بالبطولة، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 وتأهل الفريق لدور الـ16 بالبطولة.

- الهداف والأكثر مشاركة مع "فايلر":

يعد محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي الأكثر مشاركة مع رينيه فايلر وخاض 40 مباراة، بينما وليد سليمان "هداف"  الفريق تحت قيادته وسجل 11 هدفا، ومحمد أفشة الأكثر صناعة للأهداف بـ 10 أهداف.

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