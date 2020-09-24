أبرزهم عادل حمودة.. قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة الملك سلمان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
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أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجلس الأمناء الأول لجامعة الملك سلمان الدولية، لمدة 4 سنوات، كاشفة عن أسماء الأعضاء.

ومن أبرز الأسماء التي وردت بتشكيل مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد أبو العينين، والبرلماني محمد عبدالحي عرابي

كما ضمت الأسماء الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأسبق، الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وضمت أيضًا الأسماء كل من؛ محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد شعيرة الأستاذ بجامعة عين شمس، الدكتور هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور عمرو شعراوي المدير الأكاديمي للجامعة الأمريكية، والدكتور شريف صدقي نائب مدير جامعة الشارقة، فضلًا عن عدد من رجال الأعمال ومنهم المعتز الألفي، وكامل أبو علي.

وجاء في قرار وزارة التعليم العالي، دعوة الوزير مجلس الأمناء لانعقاد أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.

كما يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها.

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