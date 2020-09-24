المشدد 5 سنوات لمتهم شرع في سرقة هاتف وأموال مواطن بحلوان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات امن الدولة طوارئ، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بمعاقبة المتهم " حنفي.س" بالسجن المشدد 5 سنوات والحبس سنة مع الشغل وتغريمة 5 الاف جنية، وبرائة "خالد.م" في واقعة اتهامهم بسرقة هاتف بحلوان.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.


وكشف امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم حلوان سرقا الهاتف المملوك للمجني عليه صابر خالد وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان باغته المتهم الاول "حنفي.س" بالسلاح الابيض من خلفه حال اجرائه اتصالًا من هاتفه المحمول منتزعًا منه اياه ودفعه بيده حال كونه حاملًا لسلاح ناري محل تهمة اخري حين تواجد المتهم الثاني "خالد.م" بمحل ارتكاب الواقعة للشد من ازر المتهم حنفي فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء علي الهاتف.

كما ان المتهمين شرعا في الحصول بالتهديد علي المبلغ المالي المملوك للمجني عليه لرد الهاتف المحمول الا انه خاب اثر جريمتهما لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين.

واسندت النيابة لهما ان المتهم حنفي احرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة مما تستعمل لذات السلاح بدون ترخيص واحرازه سلاح ابيض " كتر" بدون مسوغ قانوني، واسندت ل"خالد.م " بانه حاز بواسطة المتهم حنفي سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة وسلاح ابيض كتر.

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