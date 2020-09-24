محمد رمضان في التحضيرات النهائية لمسلسل "موسى"

Advertisements

بدأ الفنان محمد رمضان، تحضيرات مسلسله الجديد "موسى" والذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة والمقرر عرضه في دارما رمضان 2021.



ونشر المخرج محمد سلامة، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان أثناء عقد جلسات العمل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.



وعلق سلامة على الصورة قائلًا :”جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن إنتاج أستاذ تامر مرسي.. موسى غير أي حد”.





يشار إلى أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان وحقق نجاح كبير.