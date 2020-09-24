"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تقترب من 140 مليون مشاهدة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

حققت اغنية " بالبنط العريض" للفنان الاماراتي حسين الجسمي نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر قناتة الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحققت ما يقرب من 139 مليون بعد مرور شهر ونصف على طرحها.

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".

"بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقيت الطبطة لقيت الطبطبة حسين الجسمي المطرب حسين الجسمي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 5 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رحيله.. حصاد مشوار "فايلر" في 390 يومًا مع الأهلي (أرقام)

منذ أقل من نصف ساعة

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع باتريس كارتيرون

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أغنية "بالبنط العريض" لـحسين الجسمي تحقق 7مليون ونص مشاهدة عبر يوتيوب

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد رقصها على أغنية "بالبنط العريض" (فيديو)

أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي تحقق 18 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

"بالبنط العريض" لحسين الجسمي تتخطى 30 مليون مشاهدة

مشاهدات قاسية لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي على اليوتيوب

تامر حسني يرقص على أنغام "لقيت الطبطبة" لـ حسين الجسمي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

06:15 م

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

06:20 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»