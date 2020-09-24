"بسبب التجاوزات".. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية













هدد وزير الشئون الأوروبية اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حدودهم من التدخلات والإستفزازات التركية .









وقال الوزير اليوناني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.









وأضاف وزير الشئون الأوروبية اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية" .













وأوضح وزير الشئون الأوروبية اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".