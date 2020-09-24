"بسبب التجاوزات".. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
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هدد وزير الشئون الأوروبية اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حدودهم من التدخلات والإستفزازات التركية . 

 

وقال الوزير اليوناني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

 

 وأضاف وزير الشئون الأوروبية اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية" .


 
 

وأوضح وزير الشئون الأوروبية اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".

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