رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:20 م
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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حرص الإعلامي أحمد شوبير على إعلان موعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهي الامر من اول اكتوبر"، في إشارة لرحيل المدير الفني للأهلي رينيه فايلر.

وهناك محاولات من جانب إدارة الأهلي لإقناع المدير الفني للأهلي بالبقاء في الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب فايلر في الرحيل عن الأهلي من أجل مواصلة العمل في فريق آخر وخوض تجربة وتحد جديد.

وتوج الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه متفوقا على جميع منافسيه هذا الموسم.

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