وزيرة التعاون الدولي تشارك في الجلسة الختامية لمنتدى الاقتصادي العالمي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعان الدولي، في الجلسة الختامية لقمة التنمية المستدامة، التي يعقدها المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2020، والتي تناقش إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى الجلسة لمناقشة مخاطر جائحة كورونا على الصحة العامة والتحديات الاقتصادية والبيئية، والخطوات التي يمكن أن يقوم بها قادة العالم لتحقيق مستقبل مستدام.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، هي المشارك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجوار بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسبرهمانيان جايشانكير، وزير الشئون الخارجية الهندي، وبيكا هافيستو، وزير الشئون الخارجية الفنلندي، وعدد من المسئولين العالميين.

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