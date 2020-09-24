مجلس الأمن يناقش الحوكمة بعد جائحة كوفيد 19

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مناقشة حول "الحوكمة فيما بعد جائحة كوفيد-19" بمشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن جلسة المناقشة تأتي في وقت يتضرر فيه العالم من استمرار الجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جهة، ومن تطور التحديات الأمنية الجديدة التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جهة أخرى.

وأشار البيان إلى أن دولة النيجر أعدت مذكرة تفاهم تطرقت إلى أن الجائحة جاءت لتكشف كل أوجه التصدع والهشاشة التي تعتري النظام العالمي الذي يعاني من التحديات الأمنية الكثيرة، ومن هذه التحديات،: الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالأسلحة وتغير المناخ والجوائح.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة ألقاها بداية المناقشة أن جائحة كورونا اختبار حقيقي للتعاون الدولي، حيث أدت إلى وفاة نحو مليون شخص في أنحاء العالم، وإصابة أكثر من ثلاثين ملايين شخص، مشيرًا إلى أن ذلك كان نتيجة الافتقار إلى الاستعدادات الدولية والتعاون والوحدة والتضامن.

وشدد غوتيريش على أهمية الشبكات التعددية القائمة على الروابط القوية والتعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع باتريس كارتيرون

منذ أقل من نصف ساعة

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ارتباطه بالأهلي.. عماد النحاس لـ "الفجر": سأرحل عن المقاولون العرب في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز وعروض خليجية وأوروبية تُقرب «الهداف» من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية يؤكد على أهمية تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وتبييض الأموال في العالم العربي

عمرو موسى: مجلس الأمن أخفق في مهتمه ويحتاج إلى إصلاح

افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا

المملكة تساعد بـ500 مليون دولار لمساندة جهود التصدي لكورونا

الأمم المتحدة تطلق دورة تدريبية بشأن "مكافحة المخدرات في زمن كورونا"

"المعلمي" يؤكد: التضامن والتعاون هما السبيل الوحيد لاجتياز كورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

04:00 م

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

05:00 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»