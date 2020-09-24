خصومات تصل لـ20%.. معلومات عن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"

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جاء تدشين مبادرة "ما يغلاش عليك" بتكليف رئاسى من القيادة السياسية، لرفع القدرات الشرائية للمواطنين، بما يساعدهم فى تلبية متطلباتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة، بخصومات تصل إلى 20%، على النحو الذى يسهم فى تحفيز الطلب على المنتج المحلى، وكسر حالة الركود وتنشيط السوق، ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، جزءا من الموازنة العامة، لتقديم خصم إضافى لأصحاب بطاقات التموين.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك":



- "ما يغلاش عليك" هي مبادرة تم تدشينها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



- تهدف المبادرة إلى رفع القدرات الشرائية للمواطنين، بما يساعدهم في تلبية متطلباتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة، بخصومات تصل إلى 20%.



- وتساهم المبادررة في تحفيز الطلب على المنتج المحلي، وكسر حالة الركود وتنشيط السوق، ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد.



- تصب المبادرة فى مصلحة الصانع والتاجر والمستهلك، ومن ثم الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات بما يعطى للحكومة مساحة أفضل لزيادة حجم الإنفاق على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.



- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص نحو 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية.



- يمكن لـ 64.5 مليون من أصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من العروض المتميزة التى تقدمها المبادرة عبر منافذ البيع المنشورة على المنصة الإلكترونية.



- الخصم الذي يمنح لحاملي بطاقات التموين يُعادل 10% إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي 15%.



- وإذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من 15%، يُعادل الخصم الذي يمنح لأصحاب بطاقات التموين 14% بدلًا من 10%.



- يبلغ الدعم المقدم لكل فرد بالبطاقات التموينية 200 جنيه، بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.



- خصومات المبادرة تشمل 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة.



- 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية يمنح الخصومات التى أقرتها المبادرة الرئاسية.



- حرصت الدولة على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ هذه المبادرة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تُتيح فرصة خدمة الشراء "أون لاين".



- تتيح المبادرة الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: www.mobadra.gov.eg



- تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط، من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.



- خصص جهاز حماية المستهلك خط ساخن برقم: (15303)، وواتس آب برقم: (01000000329) لهذه المبادرة الرئاسية.



- تم التعامل الفورى مع 1200 شكوى، و79 ألف استفسار بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.



- من المقرر أن تنتهى المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" في 26 أكتوبر المقبل.