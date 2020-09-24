طبطب عليها.. "إزاي تتعامل مع الست النكدية" (فيديو)"

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قال إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إن المرأة إذا كانت نكدية ومعتادة المشاكل مع زوجها، يمكن معالجتها باحتوائها وأن يحنو الطرف الثاني عليها ويهتم بها.



وأضاف معوض، خلال لقائه في برنامج "3 ستات" الذي تقدمه الفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية سالي حماد، والإعلامية إيمان يوسف، أن الرجل عبارة عن صناديق منفصلة، يركز في أمر واحد ولا يستطيع الانشغال في غيره، على عكس المرأة التي تعتبر "كابل" متصل المشاعر، ويمكنها الانشغال في أكثر من موضوع في وقتٍ واحد.



واستطرد: «لو كان الرجل نكدي يمكن المرأة التعامل معه أنها تحتويه بكلمات رقيقة المشاعر ثم تتركه بناءً على طلبه لحين أن يهدأ من حدته».



إليكِ مجموعة من الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لمنع الخيانة الزوجية ولحياة زوجية سعيد بدون مشاكل:



1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.



2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.



3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.



4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.



5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.



6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.



7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.



8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.

