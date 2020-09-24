ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا



وقد تقدم في لليوم السابع عدد 17 مرشحا بطلبات الترشح علي مستوي دوائر المحافظة، وأغلقت في تمام الخامسة مساءا، ليصبح الاجمالي 206 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوى المحافظة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الخميس، أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.