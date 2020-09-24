ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبلت  لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الخميس، أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.

وقد تقدم في لليوم السابع عدد 17 مرشحا بطلبات الترشح علي مستوي دوائر المحافظة، وأغلقت في تمام  الخامسة مساءا، ليصبح الاجمالي 206 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوى المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا
ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات النواب بالإسكندرية إلى 206 مرشحًا

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