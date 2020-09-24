حقيقة مفاوضات الأهلي مع باتريس كارتيرون





ويستعد الأهلي لخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي خلال أكتوبر المقبل.





وكانت أنباء ترددت في الفترة الأخيرة عن رغبة الأهلي في التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ إلى التعاون السعودي.





وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي لم يذكر مطلقا اسم باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر من قريب أو بعيد، وأنه لن يفكر في التعاقد معه مطلقا.





ويبحث الأهلي حاليا عن مدير فني خلفا لرينيه فايلر خاصة في حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي الرحيل في الفترة القادمة في محاولة للبحث عن تجربة جديدة.