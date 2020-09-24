البورصة تعلن عن عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء الإجباري لـ"النيل لحليج الأقطان"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قالت البورصة المصرية اليوم الخميس ، إن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة التي استجابت لعرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة النيل لحليج الاقطان فد بلغت 49,7 مليون سهم.


وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أن تلك الكميات المعلنة تتضمن نهاية فترة سريان عرض الشراء الإجباري المحدد اليوم 24 سبتمبر 2020.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت عن  فتح باب تلقي الطلبات، ضمن عرض شراء إيميكس انترناشونال  لعدد 52,992,500 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان، بسعر 50 جنيها للسهم، وبحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء نسبة 51%، لفترة عشرة أيام عمل بدأت من جلسة تداول 13 سبتمبر الجاري وحتى نهاية جلسة تداول اليوم الخميس 24 سبتمبر.

يشار إلى أن النيل لحليج الأقطان قد سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع سهم الشركة بالبورصة اليوم بنسبة 2.5% مسجلاً نحو 6.5 جنيه.

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