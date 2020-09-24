نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2020 / 2021

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إجتمع الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الخميس مع عمداء ووكلاء ومديري البرامج النوعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات قطاع العلوم الإنسانية وهى ( التجارة – الحقوق – الآداب- التربية النوعية- السياحة والفنادق- التربية الرياضية- التربية للطفولة المبكرة) بمدرج الدكتور السنهوري بكلية الحقوق لمناقشة النظام المقترح للدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2020 – 2021م.

بدأت فعاليات الاجتماع باستعراض ما تم من اجراءات فيما يتعلق بعملية الدراسة والامتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الماضي 2019 -2020م حيث تم خلال منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة رفع ما يقارب من الـ 20000 محاضرة، ودخول حوالى 80000 طالب وطالبة من خلالها ورفع ما يقارب 1000000 بحث لمختلف المواد الدراسية بكليات الجامعة، ووصول عدد المشاهدات على المنصة لـ 2500000 مشاهدة للمواد التعليمة المتاحة على المنصة.

كما تم مناقشة خطة الجامعة فيما تضمنه من اللوائح، المقررات الدراسية، وتوزيعها على السادة أعضاء هيئة التدريس، والكتاب الجامعي، والجداول الدراسية، وأساليب التدريس والتقييم المتبعة، والمتطلبات التدريسية، وعملية المتابعة المستمرة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات وأسس نظم وأساليب التدريس كتقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة لحضور الدروس العملية والنظرية لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد التعليمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الجلسات التعليمية سواء في المحاضرات أو اللقاءات المباشرة وجها لوجه



و تم الإشارة الى آليات التفاعل الإلكتروني من خلال منصة التعليم الإلكتروني للجامعة والتي تتضمن عمل محاكاة للمقررات واستخدام المعامل الافتراضية ومعامل المهارات، مع مراعاة اتاحة مصادر معرفة مختلفة للطلاب تتضمن تعريف الطلاب باستخدام بنك المعرفة والمراجع الموجودة بمكتبة الكلية ومختلف الموسوعات والمواقع التعليمية المرتبطة بالمواد الدراسية، بالإضافة لتوضيح ملامح عملية التقييم المقترحة للطلاب والتي تتضمن الانتهاء من اعداد ومراجعة بنوك الأسئلة لكافة المقررات ورفعها على برنامج (Q-Mans)، كما تم الاستماع الى مقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس.



وفى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل قسم علمي صاحب افضل منصة تعليمية.