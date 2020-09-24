8 ملايين دينار إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بالأردن بنهاية أغسطس

أظهرت النتائج الإجمالية الاولية لسوق التأمين الأردني عن أعمال 24 شركة تأمين داخل الاردن، انخفاضاً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6ر1 بالمئة، حيث وصـل إجمالي الأقسـاط الى حوالي 408 ملايين دينار لغاية نهاية آب العام الحالي، مقارنة مع 414 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.





وبينت النشرة الصادرة عن دائرة الدراسات والتدريب في الاتحاد الاردني لشركات التامين، انخفاض إجمالي التعويضات المدفوعة لسوق التأمين لنهاية آب العام الحالي بحوالي 261 مليون دينار, وبنسبة 15 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 التي سجلت تعويضات بحوالي 307 ملايين دينار.

وبحسب النشرة حققت أعمال التأمين التكافلي في الأردن لنهاية آب العام الحالي والتي تمارسها شركتا تأمين، اجمالي أقساط بمبلغ 5ر46 مليون دينار، مقارنة مع 47 مليون دينار وبنسبة إنخفاض وصلت 1ر1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، محققاً ما نسبته 4ر11 بالمئة من إجمالي الأقساط المكتتبة كما في نهاية آب من العام الحالي.

وفي جانب التعويضات أظهرت النشرة أن التعويضات المدفوعة من الشركات التي تمارس التأمين التكافلي لغاية نهاية آب العام الحالي بلغت 8ر28 مليون دينار، وبنسبة إنخفاض وصلت 3ر13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي بلغت 2ر33 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 1ر11 بالمئة من إجمالي التعويضات المدفوعة للسوق كما في نهاية آب 2020.

وبينت النشرة نتائج أعمال فروع التأمين داخل الأردن، حيث بلغت أقســاط التامين البحري في نهاية آب العام الحالي 12 مليون دينار، مقارنة مع 2ر12 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة إنخفاض قدرها 9ر1 بالمئة، وشكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 9ر2 بالمئة، فيما بلغت تعويضات الفرع المدفوعة حوالي 4 ملايين دينار لنهاية اب العام الحالي، مقارنة مع 2ر5 مليون دينار لعام 2019، وبنسبة انخفاض وصلت 1ر24 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 5ر1 بالمئة.

وأشارت النشرة الى أن أعمال التأمين البحري تشمل تأمين الطيران، حيث وصل اجمالي أقساط تأمين الطيران لنهاية آب العام الحالي 853 ألف دينار مكتتبة من 5 شركات وبنسبة إنخفاض وصلت 1ر41 بالمئة مقارنة في عام 2019.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في أقساط فرع تأمين الحريق بنسبة 1ر16 بالمئة، وبلغت حوالي 46 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 3ر11 بالمئة، كما ارتفع حجم التعويضات المدفوعة للفرع إلى حوالي 19 مليون دينار لنهاية آب العام الحالي، مقارنة مع حوالي 16 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة إرتفاع بلغت 8ر18 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 1ر7 بالمئة.

وبحسب النشرة فقد انخفضت أقساط فرع تأمين المركبات الشامل بنوعيه (الالزامي والتكميلي) بنسبة 7ر10 بالمئة، وبلغت حوالي 142 مليون دينار لنهاية آب العام الحالي، مقارنة مع حوالي 159 مليون دينار لعام 2019 ، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 7ر34 بالمئة، فيما انخفض حجم تعويضات الفرع إلى مبلغ حوالي 117 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 152 مليون دينار عام 2019 ، وبنسبة انخفاض وصلت 7ر22 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 9ر44 بالمئة.

وبينت النشرة انخفاضا في أقساط فرع تأمين المركبات (الالزامي) لنهاية آب من العام الحالي بنسبة 8ر9 بالمئة، وكذلك انخفض حجم تعويضات الفرع بنسبة 8ر21 بالمئة، وبلغ إجمالي اقساط التأمين الالزامي (للمركبات الأردنية والأجنبية) لـ 22 شركة تأمين حوالي 100 مليون دينار، كان مصدرها التأمين الالزامي للمركبات الأردنية في مراكز الترخيص وبمقدار حوالي 72 مليون دينار، والتأمين الالزامي من الشامل بمبلغ حوالي 22 مليون دينار، أما التأمين الإلزامي في مراكز الحدود للمركبات الأجنبية فقد سجل اقساط لنهاية آب العام الحالي 5ر5 مليون دينار مقارنة مع حوالي 11 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2019 .

وأظهرت النشرة انخفاضا في أقساط فرع تأمين المركبات (التكميلي) لنهاية آب من العام الحالي بنسبة 8ر12 بالمئة، حيث بلغت اقساط الفرع حوالي 8ر41 مليون دينار، مقارنة مع مبلغ 9ر47 مليون دينار من عام 2019، كما انخفض حجم تعويضات الفرع بنسبة 9ر24 بالمئة، حيث دفعت الشركات تعويضات بمبلغ حوالي 33 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 44 مليون دينار من عام 2019.

وبينت النشرة ان اعمال فرع تأمين الائتمان شهدت إنخفاضاً في الأقساط بنسبة 5ر43 بالمئة، حيث وصلت لنهاية آب من العام الحالي الى حوالي 334 ألف دينار مقارنة مع حوالي 590 الف دينار لعام 2019، وشكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 1ر0 بالمئة، وكذلك انخفضت تعويضات الفرع لنهاية آب العام الحالي لتصل الى حوالي 793 الف دينار، مقارنة مع حوالي 3ر1 مليون دينار عام 2019، وبنسبة إنخفاض وصلت 3ر37 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 3ر0 بالمئة.

وأظهرت النشرة ارتفاعا في الاقساط لنهاية آب من العام الحالي لفرع التأمين الطبي، والتي وصلت الى مبلغ 6ر135 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 7ر133 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 4ر1 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 2ر33 بالمئة، فيما انخفضت تعويضات الفرع لنفس الفترة حيث وصلت الى مبلغ 98 مليون دينار مقارنة بمبلغ 107 مليون دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 9ر8 بالمئة، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 6ر37 بالمئة.

وبينت النشرة ارتفاعا في أقساط فرع تأمين الحياة لنهاية آب من العام الحالي بنسبة 6ر5 بالمئة، حيث وصلت الى 61 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 58 مليون دينار عام 2019، وشكلت حصة الفرع من اجمالي الاقساط نسبة 15 بالمئة، فيما انخفضت تعويضات الفرع لـنهاية آب من العام الحالي بنسبة 1ر11 بالمئة، ووصلت الى 21 مليون دينار، مقارنة مع 23 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، حيث شكلت حصة الفرع من اجمالي التعويضات نسبة 1ر8 بالمئة.