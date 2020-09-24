بيراميدز وعروض خليجية وأوروبية تُقرب «الهداف» من الرحيل عن الأهلي





تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي عرضا مغريا من نادى بيراميدز للانضمام إلى صفوفه فى الموسم المقبل فى حالة تمكنه من الرحيل عن القلعة الحمراء.





رحيل وليد أزارو عن الأهلي





ورفض المهاجم المغربي وليد أزارو الاستمرار فى الأهلي بسبب عدم الاعتماد عليه فى المباريات، من قبل المدرب السويسري رنيه فايلر الغير مقتنع بإمكانياته.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن وليد أزارو طلب مهلة للتفكير فى العرض، خصوصا أنه يمتلك عروضا أخرى بأندية الخليج منها الاتفاق السعودى والمغرب والبرتغال.





وأكد وليد أزارو للمقربين منه أنه لا يمانع من الإنتقال إلى بيراميدز فى حالة جدية العرض الذى تلقاه مؤخرا منذ أيام قليلة.



