غدًا انطلاق النسخة الـ13 من بطولة محاربي الإمارات الدولية لفنون القتال بدبي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تنطلق غدًا منافسات النسخة 13 من بطولة "محاربي الإمارات" الدولية لفنون القتال المختلطة بتنظيم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع إحدى الشركات الرياضية.

ويتنافس في البطولة 26 لاعبًا من 21 دولة من مختلف دول العالم في 13 نزالًا، من أبرزها النزال الذي يجمع البريطاني تشي لويس باري ضد البرازيلي فابيو ملدنادو، والنزال الآخر الذي يجمع بين الداغستاني إسلام محمدوف ضد الكوري الجنوبي كيونغ بيو كيم.

وأكملت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة التي سيتم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واتباع الضوابط التي أرسلها مجلس دبي الرياضي، التي تتضمن حصول جميع الأطراف المشاركة في المنافسات وأعضاء الفرق الفنية والإعلاميين الموجودين على فحص (كوفيد 19) يُظهر النتيجة سلبية، كما أجرت اللجنة المنظمة اليوم عملية الوزن للمتنافسين التي تسبق انطلاق البطولة.

ويسعى البريطاني تشي لويس للحفاظ على لقبه في البطولة ضمن الوزن الثقيل، إذ سيخوض مواجهة صعبة ضد فابيو ملدنادو ذي الأربعين عامًا، نظرًا لخبرة الأخير القتالية بخوضه 114 نزالًا منذ بداية مسيرته الرياضية في عام 2000 من بينها 30 نزالًا في ملاكمة المحترفين، فاز بـ 26 منها من بينها 25 بالضربة القاضية، كما خاض 39 نزالًا في بطولات فنون القتال المختلطة وفاز أيضًا بـ 25 نزالًا منها 15 بالضربة القاضية، وخاض 45 نزالًا في بطولات الملاكمين الهواة وفاز بـ 40 نزالًا من بينها 27 فوزا بالضربة القاضية.

وتتضمن منافسات الوزن الثقيل مواجهة الملاكم المحترف الكازاخستاني تقسيم زايبتوف الذي فاز في سبع نزالات سابقة دون أي خسارة، إذ سيلتقي مع المغربي خافيير علاوي الذي يلعب مع نادي ترايستار في كندا، كما يتواجه البريطاني أولي طومبسون مع كريس بارنيت، وفي الوزن المتوسط يلتقي السوري طارق سليمان مع بيوتر ولاوسكي، ويخوض الكويتي عبدالله البوشهري نزالًا مع الأيرلندي دين باري بطل الكيك بوكس العالمي الأسبق وهو واحد من أكثر الرياضيين المتوجين على مستوى العالم في تلك الرياضة، ويواجه الأردني هاشم أرخاجا نظيره البرازيلي إيوري فراجا.

وستكون المشاركة النسائية في نزالين، سيكون أولهما بين ملاكمتين تشاركان لأول مرة في البطولة وهما اليونانية كريستينا ستليو والأسترالية كيسي أونيل، وفي النزال الثاني تلتقي الفرنسية مانون فيورو مع الهولندية نعومي تتاروغلو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ارتباطه بالأهلي.. عماد النحاس لـ "الفجر": سأرحل عن المقاولون العرب في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز وعروض خليجية وأوروبية تُقرب «الهداف» من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جوشوا يتفوق على بوفتكين ليحتفظ بألقاب الوزن الثقيل في الملاكمة

"كالم سميث" يحصل على لقب كأس محمد علي للملاكمة

شاهد.. مصارع روسي يتعرض لحادث في أمريكا أثناء بث مباشر

لعشاق المصارعة.. نتائج عرض "تي أل سي"

الكشف عن موعد نزال الإعادة بين جوشوا ورويز

"نزال الكثبان" بين جوشوا ورويز في السعودية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

04:00 م

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

05:00 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»