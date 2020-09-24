بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند.. الجماهير تغيب عن السوبر الألماني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:32 م
بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستقام على ملعب آليانز آرينا بدون حضور جماهيري.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن كأس السوبر الألماني سوف يقام يوم 30 سبتمبر الحالي بين بطل الدوري في الموسم الماضي ووصيفه.

وأكدت الصحيفة الألمانية أنه كان من المقرر تواجد الجماهير في الملعب بنسبة معينة لكنه تم إتخاذ اقرار بعدم حضور الجماهير بسبب إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ تمكن في الموسم الماضي من تحقيق الثلاثية التاريخية : الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة بوروسيا دورتموند بايرن ميونخ الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز وعروض خليجية وأوروبية تُقرب «الهداف» من الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 19 دقيقة

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ارتباطه بالأهلي.. عماد النحاس لـ "الفجر": سأرحل عن المقاولون العرب في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ حوالي 5 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

04:00 م

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

05:00 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

09:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»