بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند.. الجماهير تغيب عن السوبر الألماني

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ستقام على ملعب آليانز آرينا بدون حضور جماهيري.





وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن كأس السوبر الألماني سوف يقام يوم 30 سبتمبر الحالي بين بطل الدوري في الموسم الماضي ووصيفه.





وأكدت الصحيفة الألمانية أنه كان من المقرر تواجد الجماهير في الملعب بنسبة معينة لكنه تم إتخاذ اقرار بعدم حضور الجماهير بسبب إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ تمكن في الموسم الماضي من تحقيق الثلاثية التاريخية : الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.



