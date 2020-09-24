العراق تسجل: 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجل 3773 حالة شفاء، و45 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بارتفاع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 337106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8799 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 268761 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 59546 مصابا، منهم 527 في العناية المركزة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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