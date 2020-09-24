بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تجري على قدم وساق استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة الى تفقد أعمال تجهيز قاعة العرض المركزية تمهيدا للافتتاح الوشيك، ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.





وتفقد الوزير عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءً مكملًا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.



