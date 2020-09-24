بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:14 م
القاعة
القاعة
حسام زيدان
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تجري على قدم وساق استعدادًا لاستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة الى تفقد أعمال تجهيز قاعة العرض المركزية تمهيدا للافتتاح الوشيك، ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وتفقد الوزير عرض المالتيميديا الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءً مكملًا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.

وأوضح إيهاب عبد الحميد مدير نظم تكنولوجيا المعلومات بهيئة المتحف أن عرض المالتيميديا يتكون من شاشتين عرض تفاعلية ضخمة، شاشة الدائرة على شكل دائرة قطرها 11 متر، تعلوها شاشة ثانية على شكل حلقة ارتفاعها 2متر وقطرها 11متر بطول 18متر وهي مكملة لشاشة الدائرة حيث يوجد تزامن في عرض المحتوى بين الشاشتين.
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة
بطول 18 مترا.. شاهد قاعة الـ"مالتى ميديا" الدائرية بمتحف الحضارة

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متحف الحضارة مالتى ميديا قاعة السياحة

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