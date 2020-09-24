اتحاد الصناعات: الصناعة المصرية قادرة على استيعاب خريجي الكليات التكنولوجية

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قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، إنه في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم أجمع حاليًا أصبح هناك ضرورة وحاجة ملحة لخلق فرص عمل وتخصصات جديدة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.



وأضاف "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أنه في ظل الرؤية الواضحة والمحددة والثاقبة للقيادة السياسية بتحويل مصر لدولة رقمية كباقي دول العالم المتقدم، كان هناك ضرورة ملحة لتطوير البنية التحتية للتعليم، موضحًا أن الخطة التي وضعتها الدولة تعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا في دعم خطة التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر.



وتابع عضو اتحاد الصناعات، أن وزارة الصناعة المصرية محدثة تحديث شامل مع التكنولوجيا والتطور العالمي في مجال الصناعة لتلبية الاحتياجات وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن مصر بعد تحديث البنية الأساسية لوسائل الاتصال الحديثة أصبحت الصناعة المصرية قادرة على استيعاب جميع الخريجين من الكليات التكنولوجية الجديدة، مؤكدًا أن هناك عجز في هذه التخصصات ونحتاج لمزيد من العمالة بهذه التخصصات.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن تاريخ التعليم في مصر بدأ بجامعة القاهرة في 1908، ومن قبلها جامعة الأزهر منذ أكثر من 110 سنوات، وبمرور السنين وحتى 2020 هناك تطور في عدد الجامعات الحكومية، وإن كان ليس بالقدر الذى يتماشى مع الزيادة السكانية.



وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية، أنه تم الوصول إلى عدد 27 جامعة حكومية في كل المحافظات و8 جامعات أهلية، وخلال السنتين القادمتين نصل إلى 18 جامعة أهلية و28 جامعة حكومية، هذا غير الجامعات التكنولوجية والدولية والخاصة، توسعنا في الجامعات الحكومية والأهلية وفتحنا شريانا جديدا للجامعات التكنولوجية 3 جامعات بدأت العمل العام الماضي و6 صدق عليها الرئيس السيسي.



وتابع: 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع التعليم العالي، وتمت إضافة 35 كلية جديدة في الجامعات الحكومية، أما المشاريع الحكومية التي تمت بالجامعات الحكومية فهي 177 مشروعا منها كليات جديدة وقاعات تدريس واحتفالات، وتم تطوير البنية التحتية للجامعات بتكلفة بلغت 7.2 مليار جنيه.



وأكمل: إضافة مناطق جديدة لإقامة الجامعات التكنولوجية بالقرب من المناطق الصناعية في أسيوط والأقصر الجديدة و6 أكتوبر لتدريب الطلاب وليكون لديهم فرص عمل متاحة بعد الانتهاء من الجامعات وتكلفة المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية 3.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مدينة الفضاء والأقمار الصناعية، أما عن المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء من الجامعة الكندية وجامعتين من المملكة المتحدة.



واستطرد: تم الانتهاء من إنشاء 4 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعات مبنية على التعلم وليس التعليم هي جامعات ذكية تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتجعله يبحث عن المعلومة.

