شاهد لحظة تلقي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الجرعة الأولى من لقاح " كوفيد - 19" وذلك دعما منه للبرنامج الوطني لاستخدام لقاح كوفيد - 19 في الدولة وتشجيعا لكوادر القطاعات الحيوية.



وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، والذي يعد في مقدمة أولوياتها.



جاء ذلك خلال زيارة سموه لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، لتفقد إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح كورونا المستجد " كوفيد - 19" للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة، بعد أن أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة الأسبوع الماضي استخدام اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.



وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.



وسيتيح استخدام لقاح " كوفيد - 19" الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وهو أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.

