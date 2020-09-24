البورصة الأمريكية تتراجع مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:03 م
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على تراجع إذ تشير تقارير اقتصادية إلى زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة وتعافي سوق العمل يعتريه الضعف وأنه سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم المالي لتجنب جولة أخرى من عمليات التسريح الضخم والمؤقت.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 26716.09 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.87 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 3226.14 نقطة بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 10551.02 نقطة.