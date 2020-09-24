نجم ريال مدريد مطلوب في روما

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن روما الإيطالي يسعى للتعاقد مع الإسباني بورخا مايورال نجم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن مسئولي روما فتحوا مفاوضات مع نظرائهم في ريال مدريد لمناقشة إمكانية التعاقد مع مايورال.

وأشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن بعض التقارير الصحفية كانت قد ذكرت في الأسابيع الأخيرة أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معجب بالآداء الذي يقدمه مايورال في التدريبات وغير مستبعد إستمراره مع الفريق.

وأفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن مايورال البالغ من العمر 23 عامًا هو من خريجي ريال مدريد ولعب على سبيل الإعارة في صفوف فولفسبورج الألماني وعاد إلى ريال مدريد في الصيف الحالي بعد أن لعب معاراً في ليفانتي الإسباني.

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