الصحة الإماراتية تُجري 93،618 فحصا للكشف عن إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراءها ‪ 93،618 ‬ فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي‪، وذلك تماشيًا مع خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة ‪ ‬بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن ‪1،002‬ حالة‪ ‬إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع‪ ‬الحالات ‪المسجلة 88،532 حالة‬.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة ‪407‬ حالات‪.‬ وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة‪ ‬بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع‪.‬ كما أعلنت الوزارة عن شفاء ‪942‬ حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها‪ ‬الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ‪77،937 حالة.

