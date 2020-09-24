بعد ارتباطه بالأهلي.. عماد النحاس لـ "الفجر": سأرحل عن المقاولون العرب في هذه الحالة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على أنه اتفق على الرحيل من المقاولون العرب، ودلك في حالة وصول عرض رسمي من الأهلي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :" المقاولون العرب صاحب فضل كبير والإدارة تتعامل معي بكل احترام، ولكن تدريب الأهلي حلم كبير أسعى إليه ولا يمكن التفكير فيه فهو بيتي".

وأضاف :" تفكيري الأن هو مع ذئاب الجبل والحفاظ على الفريق في ظل خوض منافسة شرسة على حجز مقعد في المربع الذهبي بالدوري الممتاز".

وعلم الفجر أن إدارة ذئاب الجبل لا تمانع في رحيل النحاس عقب انتهاء الموسم الحالي، حال رغبة النادي الأهلي في تعيينه مديرا فنيا للفريق، ولكن ترفض رحيله في الوقت الحالي نظرًا لحالة استقرار الفريق التي يعيشها.

وارتبط اسم عماد النحاس في الآوانه الأخيرة بتدريب النادي المارد الأحمر، وذلك حال رحيل السويسري رينيه فايلر عن قيادة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

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