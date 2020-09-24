نسرين طافش لـ "الفجر الفني": سعيدة بنجاح الوجه الآخر وهذه هي ميزة المسلسل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
لمياء علي
Advertisements
تشارك الفنانة السورية نسرين طافش في بطولة مسلسل الوجه الآخر، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة cbc.

وقالت نسرين في تصريحات لـ الفجر الفني إنها سعيدة بنجاح المسلسل وتتابع آراء الجمهور في الشخصية التي تجسدها.

وأضافت: متابعة الجمهور للعمل أسعدتني ووجدت ردود الأفعال جميلة جدا، والأحداث ستواصل تصاعدها حتى آخر حلقة وهذه هي ميزة المسلسل.


يذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

أخبار تهمك

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

منذ ساعة

باتشيكو يشترط على الزمالك قبل بدء مهمته

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

منذ 43 دقيقة

6 سعداء بعودة "باتشيكو" لتدريب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

تطورات تجديد عقد «ساسي» مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من مجاوره النني في الأرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد بديل سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

"النقل" تكشف حقيقة إغلاق محطات المترو غدا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 7 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

04:00 م

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

01:21 م

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

03:26 م

فايلر يرفض عروض الأهلي والإدارة تحدد البديل

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»