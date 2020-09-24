نسرين طافش لـ "الفجر الفني": سعيدة بنجاح الوجه الآخر وهذه هي ميزة المسلسل

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تشارك الفنانة السورية نسرين طافش في بطولة مسلسل الوجه الآخر، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة cbc.



وقالت نسرين في تصريحات لـ الفجر الفني إنها سعيدة بنجاح المسلسل وتتابع آراء الجمهور في الشخصية التي تجسدها.



وأضافت: متابعة الجمهور للعمل أسعدتني ووجدت ردود الأفعال جميلة جدا، والأحداث ستواصل تصاعدها حتى آخر حلقة وهذه هي ميزة المسلسل.





يذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.