عمر السومة: التركيز سلاح الأهلي في دوري أبطال آسيا

كشف عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي عن رغبة فريقه في التأهل للأدوار القادمة من دوري أبطال آسيا مؤكدا أن التركيز عامل مهم للغاية.





وكان الأهلي قد ضمن مقعده في دور الـ16 وصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط ورافقه الإستقلال الذي حل ثانياً برصيد 5 نقاط، بينما ودع الشرطة العراقي المنافسات باحتلاله المركز الثالث برصيد 5 مع أفضلية فارق الأهداف للفريق الإيراني.





وقال السومة بعد اللقاء: لعبنا المباراة بدون أي ضغوطات والمدرب أراح أكثر من لاعب وشارك عدد من اللاعبين الجدد في المباراة بينما شارك أيضاً بعض اللاعبين في غير مراكزهم، نعتذر للجمهور على هذه النتيجة ونتمنى أن نغيّر الصورة في المباراة المقبلة وهي الأهم حيث أن هدفنا هو مباراة دور الـ16.





وأضاف: سنحاول الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة ولكن المباراة المقبلة هي في مرحلة خروج المغلوب ولا يوجد أي تعويض في حال الخسارة، لدينا ثلاث مباريات يجب أن نقدّم كل شيء فيها من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.





وأوضح: ستعطينا هذه الخسارة فرصة لتصحيح الأخطاء ويجب أن نجلس سوياً مع المدرب الذي يملك بكل تأكيد بعض الملاحظات من هذه المباراة. لم نقدّم اليوم مستوانا المعروف ولم نلعب بطريقة لعبنا ويجب أن نصحح هذا الأمر من أجل إسعاد جماهيرنا بالتأهل في المباراة المقبلة.





بدوره قدم حسين المقهوي شكره لزملائه اللاعبين الذين شاركوا في هذه النسخة الاستثنائية وتحديداً اللاعبين الشباب، مشيراً إلى أهمية مواصلة المشوار بنجاح في الأدوار المقبلة من البطولة.





وقال المقهوي: دخلنا المباراة بعدما ضمنا الصدارة وأخذنا المركز الأول ولكن اليوم لم تكن المباراة من نصيبنا لا مستوى ولا نتيجة ولم يحالفنا الحظ.





وأضاف: أشكر زملائي اللاعبين سواء لاعبي الخبرة أو اللاعبين الشباب الذين شاركوا للمرة الأولى اليوم، أتمنى أن نعود بقوة في مباراة دور الستة عشر ونستعيد مستوانا، وأتمنى من الجماهير مساندتنا في البطولة.





أما زميله سعيد المولد فقال: لقد كانت الخسارة الثقيلة علينا كلاعبين واليوم لم نظهر بالمستوى المأمول والمعروف عنا كلاعبين، المدرب فضّل إراحة بعض اللاعبين للدور القادم وهو الأهم وإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الذين شاركوا للمرة الأولى في البطولة، لدينا مستوى أفضل وان شاء الله في المباراة المقبلة نظهر بصورة أفضل ونظفر بالتأهل.



