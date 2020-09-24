لا يقل عن صلاح.. مساعد كلوب يتغنى بصفقة ليفربول الجديدة

كشف بيب لايندرز مساعد مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، عن رأيه في لاعب الفريق الجديد ديوجو جوتا.





وكان ليفربول تمكن من ضم نجم وولفرهامبتون ديوجو جوتا الأسبوع الماضي، كما تعاقد مع تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.





وقال لايندرز في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "جوتا في مستوى مماثل لصلاح وماني وفيرمينو، أمامه مستقبل مبهر ونريد أن نسير به على الطريق الذي يحقق له الاستفادة".





وواصل "هو صفقة رائعة، وكنا نريدها بشدة وبالفعل حصلنا عليها، الفريق الجيد يحتاج إلى لاعبين جيدين وليفربول يستحق كل من هو جيد. سيسهم تياجو في تطور الفريق، وهذا ما نحتاجه لأن الفرق من حولنا أصبحت أقوى ويحاولون إيقافنا".





واختتم المدرب المساعد في ليفربول: "بشكل عام من المهم أن يظل الفريق غير متوقع وأن يكون كل لاعب قادرا على التسجيل واللعب بشكل سريع بقدر الإمكان، هذا ما يجب أن نجيده".



