الترسانة يستضيف الزرقا فى مواجهة قوية بالقسم الثاني



ويسعي الفريقين لتعويض خسارة الأسبوع الماضي، حيث خسر الترسانة بشق الانفس امام بتروجت بهدف اللاعب محمود فيلكس في الدقيقة 81، وخسر الزرقا على ملعبه امام القناة بهدفين مقابل هدف.



ويتصارع الفريق لتحقيق الفوز الرابع منذ بداية المسابقة، ويدخل الشواكيش بقيادة شاكر عبد الفتاح المباراة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد 15 نقاط، وتقديم مباراة قوية قبل مواجهة الأهلي في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر في الثلاثين من الشهر الجاري.





كما يسعى الزرقا لتحقيق الفوز الثاني له بالمسابقة قبل العودة للقسم الثالث الموسم المقبل، ويحتل الزرقا المركز الأخير برصيد 9 نقاط.



ويعتمد الجهاز الفنى للترسانة، على مجموعة جيدة من اللاعبين ومنهم إيهاب فؤاد، وطارق وطني، وايهاب فؤاد هداف الفريق، ومحمد كريسبو، كما يعتمد الزرقا على حسام جمالية، وباسم محسن، ويوسف حسن،أحمد سمير، ومحمد مانجه، ومحمد عصام، ونور العشري.



ويخضع لاعبي الفريقان لمسحة الطبية التى اعلنها اتحاد الكرة، اليوم، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل مواجهة السبت.



يذكر إن الفريقين واجها كلاهما البعض فى الدور الأول، وفاز الترسانة بهدف اللاعب محمد كريسبو.



يخوض الترسانة، مواجهة هامة في الثالثة من عصر السبت، عندما يستضيف نظيره، فريق الزرقا، باستاد حسن الشاذلي، في الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية من مسابقة القسم الثاني.