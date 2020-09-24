مركز شباب قمبش ببنى سويف ينضم لاتحاد المصري للمينى فوتبول

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قدم مسوؤلى مركز شباب قمبش ببنى سويف مستندات وأوراق التسجيل للإنضمام للاتحاد المصرى للمينى فوتبول .

جاء ذلك بحضور اشرف معوض رئيس مجلس الإدارة وعلى حنفى مدير مركز الشباب و اشرف محمود.

وكان مسؤولى المنطقة قد استقبلوا أيضا مسوؤلى مركز شباب العبور جبر محمد وأحمد حمد للمنطقة لتقديم الأوراق الخاصة بطلب إنضمام مركز شباب العبور لعضوية الاتحاد المصري للمينى فوتبول والمنطقة بنى سويف والاشتراك بمسابقات اتحاد اللعبة .

ومن جانبه أعرب احمد عبد المجيد المدير التنفيذى بمنطقة بنى سويف للمينى فوتبول على ترحيبه وسعادته بفكر مسوؤلى مركز شباب قمبش ومركز شباب العبور وان تكون تلك الخطوة دافعا كبيرا للعديد من مراكز الشباب والأندية للإشتراك بمسابقات الاتحاد المصرى للمينى فوتبول .

فيما أكد محمد الحسيني عضو مجلس إدارة المنطقة والمشرف على اللجنة الإعلامية على أن مجلس إدارة المنطقة يمد يد التعاون لكافة الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية من أجل منح الفرص أمام أبناء بنى سويف للمشاركة بالدورات التدريبية، والتحكيمية التى ينظمها اتحاد اللعبة ، بالإضافة إلى حرص مجلس إدارة المنطقة على فتح مقر المنطقة يوميا أمام الجميع لاستلام الاوراق والملفات وتذليل الصعوبات حال وجودها متمنياً التوفيق لجميع ابناء بنى سويف .

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