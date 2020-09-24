موعد مباراة ليفربول وأرسنال الجديد بعد التعديل

أكد نادي ليفربول الإنجليزي تعديل موعد مباراته ضد أرسنال والتي كان مقرراً لها يوم الإثنين القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأفاد بيان الريدز إلى أنه تم تأكيد موعد اللقاء ليكون في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة والربع مساء يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

في الوقت الذي تم فيه إعادة جدولة مباراة ليفربول وأستون فيلا بحيث تبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر القادم لحساب لقاءات الجولة الرابعة.

يُذكر أن التعديل في تلك المواعيد جاء بسبب القرارات الأخيرة للحكومة البريطانية والتي كان من بينها غلق الحانات في تمام الساعة العاشرة مساءاً بجانب قرارات عمليات عودة الجماهير للملاعب.