تعرف علي موعد مباراة دمنهور وفاركز في القسم الثاني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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يقدم "الفجر الرياضي" موعد مباراة دمنهور ضد فاركو، ضمن إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري الدرجة الثانية" مجموعة بحري".

حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بغريمه نادي فاركو يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتقام المباراة علي استاد المكس بالإسكندرية.

ويسعي نادي دمنهور لتحقيق الإنتصار على غريمه نادي فاركو، للحفاظ علي حقوقه في المنافسة علي خطف بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز.

وفشل الفريق البحراوي في الحفاظ علي صدارة مجموعة بحري، بعد الهزيمة بهدفين مقابل لا شئ في مباى الجولة الـ"18"، علي يد نادي دكرنس.
والجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد "33" نقطة بعدما خاض "18" مباراة ، فاز في "10" مباريات، وتعادل في "3" مباريات، وهُزم في "5" مباريات.

بينما يحتل نادي فاركو المركز الثاني برصيد "35" نقطة، بعدما خاض "18" مباراة، حقق الفوز في "9" مباريات ،وتعادل في "8" مباريات، وهزم في "مباراة وحيدة".

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