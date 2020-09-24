تسريب صوتي يفضح مخطط الإخوان لإنهاك الشرطة المصرية (فيديو)

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين محمد سودان عضو التنظيم الدولي للإخوان، والدكتور أحمد، أحد قيادات الإخوان تضمن الحديث عن خطة التنظيم الإرهابي لإنهاك قوات الشرطة.





وقال المدعو الدكتور أحمد، خلال التسريب: "قدر الله وما شاء فعل، المهم بقى في اللي جاي اللي راح خلاص بقى هنعمل ليه"، ليُجيبه سودان: "احنا مكملين في نفس الطريق يا دكتور"، فرد "أحمد": "ما هو الطريق دا أنا شايف إن وقفة 10 ولا 20 ولا 30 في الشارع دي غير مجدية": "أنا شايف إنه لما هيفرض قضبته أنا أعتقد إنه اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه".





وعلق "سودان"، قائلًا: " يا دكتور أحمد أنا كنت ضابط في الجيش وعارف صعوبة الوقفة في الشارع لمدة 7 شهور عملية قاسية جدًا، بتكون صعبة جدًا على الضابط والعسكري، لن يستمر ولم يستمر الواحد منهم مش بيعرف يروح الحمام"، ليجبيه: "فعلًا ضغط عصبي كبير".





وضرب الشعب المصري، أروع الأمثال، في دحض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة، لهدم أمن واستقرار البلاد، بالدعوة للخروج في تظاهرات، ولكن دون استجابة، ليتصدر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، للسخرية من جماعات الإرهاب وقوى الشر.





ويقول المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، عبر هاشتاج "#محدش_شاف_الثورة_ياولاد"، "الإعلام القطري يعتقد من يقف خلفه بأنهم يستطيعون إشعال الأوضاع مجددًا ولا زالوا يعيشون أوهام الخراب ويحاولون إظهار الثورة المزعومة.. تحيا مصر وعاش السيسي وستبقى مصر عصية على مخططات قطر وإعلامها ومرتزقتها وتنظيم الإخوان الإرهابي".





وتابع "المصريون مع رئيسهم، ولن ننسى جميعًا وقوفك في وجه قوى الشر وإحباط مخططاتهم وإنقاذ مصر والوصول بها ٥الى بر الأمان وعملك لاستقرارها ومسيرتك في البناء والنماء".





"كالعادة الشعب المصري ضرب الإخوان على قفاهم، قمة الغباء إنك تفكر إنك ممكن تضحك علينا يا خروف منك له مفيش ثوره تاني في مصر"، حسب تغريدة أحمد الشرقاوي.





وسخر من دعوة الإخوان للتظاهر، بقوله "ثورة تايهة يا ولاد الحلال ثورة الخرفان لا يراها إلا الخونة رسالة لخرفان البنا.. الشعب المصري يقولكوا طز فيكم كلكم".





بينما يقول محمد صفا عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، ها هى آيات عرابى تقول الحقيقة لا كان ولا هيكون عرضهم مصلحة شعب ولا دين، كل هدفهم إسقاط الجيش المصري اللي واقف أمام مخطاطتهم عرفتوا ليه بيكرهوا مصر.. عرفتوا ليه بيلعبوا بالمصريين.. اللى مش قادر اعرفه هو ازاى فى حد مصدقهم".





وفي ضوء دعوة جماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر الأحد الماضي في الشارع المصري، ضد النظام، لم يستجب الشعب الذي يؤمن برئيسه ووطنه، لكن قناة الجزيرة اعتادت الأكاذيب والشائعات حيث عرضت فيديو يزعم خروج مظاهرات في قرية الكداية بالجيزة، لكن الأهالي، أكدوا عدم وجود أي مظاهرات، وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن في ترويج الشائعات.





كما ادعت القناة الشيطانية، خروج مظاهرات في المحلة، إذ استعانت بفيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين في "ميدان الشون".



