القوى العاملة: تعيين 113 شابا وتسوية 32 شكوى وديا بجنوب سيناء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين عدد 113 شاباً منهم شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يوليو الماضي والذين بلغ عددهم خلال الشهر 406 شاب.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية  أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس  الماضي ، حيث قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص لاجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 197 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات  ، كما تم تلقى 88 شكوى عمالية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية لـ  27  شكوى منهم،  وتم تسوية 32 شكوى وديا، و29  شكوي ما زالت تحت البحث .
وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة ، وأسفر عن تحرير  19 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.
 

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