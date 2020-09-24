515 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في جنوب سيناء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،
وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع جنوب سيناء والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (94 الف) مشترك ويضم حوالى 30 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:
-  13 محولات وأكشاك قدرات مختلفة .
-  465 عامود جهد متوسط.
-  125.68 كم خطوط هوائية جهد متوسط.
-  24.78 كم كابلات أرضية جهد متوسط .
-  768 عامود جهد منخفض.
-  258.7 كم خطوط هوائية جهد منخفض.
-  17.66 كم كابلات أرضية جهد منخفض .
-  47 صندوق توزيع جهد منخفض .
هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 475 مليون جنيه  متمثلة فى :
§        توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة
§        توصيل التيار الكهربائى لشركة انابيب البترول بمدينة ابو رديس
§        توصيل التيار الكهربائى لعدد 83 عمارة سكنية بمدينة الطور
§        توصيل التيارالكهربائى لمحطة تحلية مياة البحر بمدينة الطور
§        توصيل التيار الكهربائى للقري السياحية بشرم الشيخ
§        مشروع تغذية متحف شرم الشيخ
§        مشروع تغدية مصنع الكاولين بشرم الشيخ
§        مشروع تغدية محطة تحلية مياة الطور
§        توصيل التيار الكهربائى لمشروع 6 تجمع بدوى تنموى
§    توصيل التيار الكهربائى من محطة محولات نويبع الى تجمع وادى سعال بمدينة سانت كاترين مع ربط وتغذية عدد (9) تجمعات على طول الخط
§        توصيل التيار الكهربائى لمشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء
§        مشروع تغدية جامعة الملك سالمان (شرم الشيخ/الطور/راس سدر)
§        رفع التعارضات لتوسعة طريق النفق /شرم الشيخ الجديد.
وتأتى هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها
وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير خلال يونيو 2020عدد حوالى 600 محضر بقيمة تصل إلى حوالى  1,6 مليون جنيه .
كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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