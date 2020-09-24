توقعات بتسليمه لمصر.. اتهامات تلاحق الأجير محمد علي في إسبانيا

ارتبط اسمه بالفساد والفشل، حيث لم ينجح في التمثيل ولا أعمال المقاولات، ليقوم بالتحريض ضد الدولة المصرية، لكنه فشل أيضًا، ليلاحقه القضاء الإسباني، في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي، إنه المقاول الأجير محمد علي.





ويرصد " الفجر "، كافة الاتهامات التي تلاحق المقاول الأجير محمد علي في إسبانيا.





تهريب أموال

وتداولت تقارير صحفية، بشأن ملاحقة القضاء الإسباني المقاول الأجير محمد علي، جراء اتهامه بتهريب أكياس مليئة بالأموال من مصر إلى إسبانيا.





وذكر تقرير أن الهارب محمد علي استلم ثلاثة أكياس مليئة بالمال والتي لم يتم التصريح عنها قانونيًا، وأن هذه العمليات تمت ما بين عامي 2018 و2019.





وكما ذكر البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الإسبانية، أن المبالغ التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص بمحمد علي، تم سداد الدفعة الأولى منها وكانت بمبلغ 93984 يورو، وتمت عن طريق شركة ميدريرفور، أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب ألونصو بابلاجير الهندسي.





وأكد البلاغ أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50 بالمائة من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات بطريقة سوداء (بأموال مجهولة المصدر ودخلت البلاد بطريق غير مشروع).





مشاريع وهمية للإعلام

وضمن الاتهامات التي تلاحقه، ذكر الصحفى إيجاسى خورّو، فى أحد التقارير الصحفية فى صحيفة إسبانية " cronicaglobal، إن محمد على، قام بدفع مبلغ 200 ألف يورو لكى يقدم للصحافة مشروعا وهميا فى برشلونة.





ولفت التقرير إلى أن محمد على، الذى تطلبه مصر وتلاحقه بتهم تهرب ضريبى استطاع أن يبيع الوهم للإعلام الاسبانى، وأن هناك مؤسسة رأى وإحدى وكالات الإعلانات، تعمل على ترويج هذا المشروع الوهمى للمقاول محمد على فى إسبانيا.





وتعكف سلطات التحقيق، على دراسة ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي.





وتداولت معلومات حول تخطيط المقاول الهارب محمد علي، للهروب من أسبانيا بعد تردد أنباء عن تسليمه إلي السلطات المصرية بناء علي طلب من الإنتربول.





وتوقعت مصادر أن يتم تسليم محمد علي إلى القاهرة بعد أن فشل في إقناع القضاء الأسباني.





وكانت وزارة العدل الإسبانية قد أعلنت أن القاهرة طلبت منها تسليم المقاول الهارب محمد على، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتهريب الأموال، والهجوم على الدولة المصرية والتحريض.



