تأجيل إعادة محاكمة متهمين بتزوير خرائط" أرض بالشروق" لـ3 أكتوبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل إبراهيم الغويط تأجيل إعادة محاكمة متهمين بالتزوير في خرائط قطعة ارض في مدينة الشروق لجلسة 3 أكتوبر المقبل.



كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم مدينة نصر، ارتكبوا تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة وهو عقد بيع المبرم بينهما وبين شركة للتنمية العقارية المؤرخ 18 يوليو 2013 وذلك بان أثبتوا على خلاف الحقيقة ملكية الشركة البائعة لقطعة الأرض رقم 26 مجموعة اللتوس على الرغم من سابق بيعها للمجنى عليها طبيبة صيدلانية.



كما قال أمر الإحالة إن المتهمون زوروا خرائط لجهاز تنمية الشروق اثباتا لملكيتهم للقطعة سالف البيان بما دون به مع علمهم جميعا بالتزوير.



