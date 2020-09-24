بالأسماء.. القبض على 3 متهمين جدد في قضية الفيرمونت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عن وصول 3 متهمين بقضية الفيرمونت بعد تسليمهم من الإنتربول الدولي. 

وذكر مطار القاهرة الدولي، أن المتهمين الذين وصلوا في مأمورية الإنتربول الدولي هم: أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل. 

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل أمس الأربعاء، 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 9606 ركاب، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8009 ركاب.

وأكد مطار القاهرة، بإن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 17615 راكبا علي متن 152 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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