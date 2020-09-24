رئيس الوزراء: إعلان الاشتراطات الجديدة لاستئناف البناء قريبا
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:46 م
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك رقما قوميا لكل عقار ووحدة سكنية في مصر بهدف استكمال هذه المنظومة قبل نهاية 2021 لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذا سيساهم في حماية الأصول العقارية للمواطنين المصريين بحيث يعلم كل مواطن حقوقه والتزاماته.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة لاستئناف عملية البناء قريبًا.
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