رئيس الوزراء: إعلان الاشتراطات الجديدة لاستئناف البناء قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك رقما قوميا لكل عقار ووحدة سكنية في مصر بهدف استكمال هذه المنظومة قبل نهاية 2021 لتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات المصرية.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذا سيساهم في حماية الأصول العقارية للمواطنين المصريين بحيث يعلم كل مواطن حقوقه والتزاماته.



