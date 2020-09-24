رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصدريين
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:38 م
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم قطاع الصناعة وتشجيع الصادرات، ورد أعباء التصدير للشركات والمصدرين المصريين.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم رد 30% من المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 وحتى الآن، والرئيس وجه برد كامل المتأخرات على الدولة في إطار نموذج يتم وضعه من خلال وزارتي المالية والصناعة مع المصدرين لرد ما سيتم الاتفاق عليه قبل نهاية ديسمبر 2020 اي خلال 3 شهور فقط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تكن قادرة على تلبية هذا الأمر، وسيتم رد جميع الأموال المستحقة قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن هناك توجيه بأن عملية رد الأعباء لا تتجاوز 6 أشهر بين التصدير ورد الاعباء للتيسير على المصنعيين الذين يعمل لديهم مئات الآلف من العمال، وتشجيع عملية الصناعة؛ لكون قطاع الصناعة احد الركائز الاساسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
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