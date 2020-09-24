انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الغد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل إلى 70 % لتعود لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد بينما يكون معتدلا علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون رياح مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي إلي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

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