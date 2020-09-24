عاجل.. الحكومة تعلن مد فترة التصالح لمخالفات البناء

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان مقرر الانتهاء من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه نظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، والشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية لمراكز تقديم الطلبات، ورغبة من الدولة في التيسير على المواطنين في السماح لأكبر عدد بالتقدم، تقرر مد مدة تلقي الطلبات لشهر أخر لتصبح لنهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر.

وناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لسرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع، وعدم الانتظار حتى نهاية المدة.

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